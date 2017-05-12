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12 мая 2017
11 мая 2017
Главные новости Свердловской области
00:24  12 мая 2017 0

Крупный пожар на Уралмаше — горит трехэтажный барак. ФОТО

Площадь пожара составляет 400 квадратных метровФото: Оперативные Ночные Новости

Крупный пожар на Уралмаше — на улице Калинина, 59 горит трехэтажный барак. Дом полностью деревянный, пламя распространяется очень быстро. Пожару присвоен повышенный номер сложности 1«бис». По предварительным данным, площадь возгорания составляет на данный момент 400 квадратных метрах, передает служба спасения «Сова». Есть ли пострадавшие, пока не сообщается.

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Оперативные Ночные Новости

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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