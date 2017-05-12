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Главные новости Югры
14:30  12 мая 2017 0

В Югре начинают судить виновников страшного ДТП, унесшего жизни 10 детей

Суд по выбору меры пресечения Тарасовой. Ханты-Мансийск , ханты-мансийск, суд, тарасова ирина
В Югре в скором времени начнется судебный процесс над обвиняемыми в гибели 12 человекФото: Эльдар Булатов © URA.RU
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Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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Уголовное дело по факту крупного ДТП, при котором погибли 12 человек, в том числе 10 детей, передано в Ханты-Мансийский районный суд. Об этому «URA.RU» сообщили в пресс-службе суда.

Вести процесс будет Людмила Блашкова, дата первого заседания пока не назначена — материалы только поступили к судье. В уголовном деле четыре фигуранта. Водитель автобуса, в котором находились дети, Марат Зайнуллин и представитель владельца автобуса Александр Сидорук обвиняются по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Водителя грузовика Раиса Саитханова будут судить за «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Директор спортшколы «Сибиряк» Ирина Тарасова предстанет перед судом по обвинению в «халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц».

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Водителя, которого обвиняют в гибели детей в ХМАО, перед аварией «забыли» лишить прав

4 декабря 2016 года возле Ханты-Мансийска водитель Раис Саитханов, управляя грузовым тягачом с полуприцепом, на котором находился крупногабаритный груз, допустил столкновение с автобусом под управлением Марата Зайнуллина, в котором ехали юные спортсмены из Нефтеюганска.

После столкновения автобус выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с вторым грузовым автомобилем. В результате происшествия погибли 12 человек, из них 10 несовершеннолетних. Еще 13 человек серьезно пострадали. Позднее выяснилось, что Саитханов был лишен прав за полгода до трагедии.

Следствие выявило многочисленные нарушения со стороны всех фигурантов уголовного дела. В отношении Саитханова, Сидорука и Зайнуллина была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Тарасова находится под домашним арестом. Трагедия, напомним, вызвала широкий резонанс. Сразу после ЧП в Югру прилетел глава СКР Александр Бастрыкин. Расследованием занималось четвертое следственное управление ГСУ СК РФ с дислокацией в Екатеринбурге.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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