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13 мая 2017
12 мая 2017
09:59  13 мая 2017 0

В России повысились цены на водку и коньяк

Клипарты. Сургут , водка, алкоголь
С 13 мая россиянам придется раскошелиться на крепкий алкогольФото: Алексей Андронов © URA.RU

В России на 8% повысились цены на водку и коньяк. Новый приказ Минфина вступил в силу с 13 мая.

Как сообщает информагентство Nation News, отныне минимальная розничная цена на водку будет составлять 205 рублей за 0,5 литра, на тот же объем коньяка — 371 рубль. Подорожает примерно на 50 рублей и иная спиртная продукция крепче 28 градусов — ликеры, настойки, виски, наливки. Министерство финансов объясняет подорожание ростом ставок акциза и тарифов на электричество.

Телеканал 360 добавляет, что продажа алкогольных продуктов по цене ниже установленной Минфином повлечет для продавцов неприятности: аннулирование лицензии на торговлю, а также крупный штраф. Так, частникам придется заплатить 50 тысяч рублей, а юридическим лицам 100 тысяч рублей. При этом телеканал отмечает, что цена на водку в России по-прежнему остается одной из самых низких в мире: например, в европейских странах бутылка «Столичной» стоит почти 500 рублей.

Евгений Лазарев
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