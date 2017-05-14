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14 мая 2017
13 мая 2017
15:05  14 мая 2017 0

Макрона провозгласили президентом Франции

Макрон Эммануэль, макрон эммануэль
Эммануэль Макрон стал одним из самых молодых президентовФото: wikimedia.org

Макрона провозгласили президентом Франции. В воскресенье 14 мая он официально вступил в свою должность.

Как сообщает «Интерфакс», торжественная церемония проходит в Елисейском дворце. Эммануэль Макрон дал присягу в качестве главы государства.

«Ваш успех будет успехом всей Франции», — заявил Лоран Фабиус, глава Конституционного совета.

Напомним, 39-летний Эммануэль Макрон с большим отрывом победил на выборах президента во Франции. За него проголосовали 64,84 процента избирателей, в то время как за Марин Лен Пен отдали голоса 35,16 процентов граждан.

Анна Салымская
© Служба новостей «URA.Ru»
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