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Главные новости Свердловской области
18:22  14 мая 2017 0

Бывшая замдиректора магазина ограбила кассу в Екатеринбурге. ВИДЕО

Клипарт октябрь. Нижневартовск., касса, кассовый аппарат
Воровка выхватила из кассы 5500 рублейФото: Александр Елизаров © URA.RU

Бывшая замдиректора магазина ограбила кассу в Екатеринбурге. Женщина схватила деньги в кассе и попыталась убежать. Происшествие запечатлели камеры видеонаблюдения.

23-летняя екатеринбурженка попыталась ограбить кассу магазина на улице Стрелочников, 19. На записи видно, что девушка какое-то время наблюдала за кассиром. Улучив момент, когда та откроет кассу, она подбежала и схватила деньги. Однако убежать ей не удалось: кассир догнала ее, а потом ей помогли покупатели и работники магазина. Как выяснилось, воровка сумела схватить в кассе 5500 рублей.

«Прибывший на место наряд полиции доставил задержанную в территориальный отдел внутренних дел, где была установлена ее личность. При этом выяснилось, что ранее данная женщина работала заместителем директора в другом магазине этой же торговой сети, но в 2016 году была уволена за прогулы», — сообщили «URA.RU» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на грабеж».

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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