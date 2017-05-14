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14 мая 2017
13 мая 2017
21:59  14 мая 2017 0

Путин призвал Евразию отказаться от воинственности

Российский лидер указал на опасность региональных конфликтовФото: kremlin.ru

Глава России, выступая в Пекине, призвал все страны отказаться от воинственной риторики.

Владимир Путин выступил в Пекине на открытии форума «Один пояс — один путь». Президент России обратил внимание на то, что региональные конфликты несут угрозу всему миру.

«Зоны застарелого противоречия, они сохраняются в очень многих местах в Евразии. Чтобы развязать эти узлы, следует прежде всего отказаться от воинственной риторики, взаимных обвинений и упрёков, которые лишь усугубляют ситуацию», — цитирует Владимира Путина телеканал 360.

Владимир Путин призвал изменить подход к этой проблеме, так как предыдущий оказался неэффективным. Российский лидер отметил, что в XXI веке мир сталкивается с очень серьезными проблемами и вызовами.

«Многие прежние модели и факторы экономического развития практически исчерпаны, во многих странах кризис переживает и концепция социального государства, сложившаяся в XX веке. Сегодня она не только не способна обеспечить устойчивый рост благосостояния, но порой и удерживать его на прежнем уровне», — отметил Путин.

Александр Лукманов
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