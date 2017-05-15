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15 мая 2017
14 мая 2017
03:55  15 мая 2017 0

Интернет-пользователи раскритиковали наряд первой леди Франции

Брижит Макрон появилась на инаугурации мужа в голубом френчеФото: РИА Новости/Ирина Калашникова

Пользователи соцсетей подвергли критике наряд супруги новоизбранного президента Франции Эммануэля Макрона Брижит. Первая леди Франции появилась на инаугурации своего мужа во френче нежно голубого оттенка.

Интернет-пользователи угляди в этом наряде сходство с одеянием первой леди США Меланьи Трамп на аналогичном мероприятии в США, когда вступал в должность Дональд Трамп. В связи с этим Брижит Макрон обвинили в подражательстве и отсутствии собственных идей, а также в не слишком женственном образе, поскольку френч ассоциируется с военной службой. Жену Макрона сравнивали то с героиней «Пятого элемента», то с Леди Гагой, а также с Бритни Спирс и стюардессой.

Однако некоторым пользователям выбор Брижит Макрон пришелся по душе. «В любом случае это очень красиво», — приводит «Федеральное агентство новостей» отзыв одной из пользовательниц Twitter.

Наталья Володина
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