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15 мая 2017
14 мая 2017
07:25  15 мая 2017 0

В ЦБ назвали риски от занижения курса рубля

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, рубль, семейный бюджет
Низкий рубль больно ударит по экономике и доходам россиянФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Аналитики Центробанка предположили, что искусственное занижение рубля повлечет за собой больше негативных, чем позитивных последствий. Они предполагают, что такая политика может привести как минимум к четырем серьезным угрозам в экономике.

Департамент исследований и прогнозирования Банка России представил аналитическую записку «Валютный курс и конкурентоспособность экономики». Авторы полагают, что политика слабой валюты тормозит рост производительности труда, пишет РБК.

Эксперты отмечают, что слабая валюта «дотирует» отрасли с низкой производительностью труда, не позволяя ресурсам перемещаться в другие сферы, и тем самым «ограничивает производственные возможности экономики». Также они отмечают, что ослабление национальной валюты может сопровождаться низким уровнем жизни.

Кроме того, при слабой нацвалюте возрастает потенциальный рост технологического отставания. К этому приведут попытки выпуска товаров без применения последних технологий за счет все того же снижения зарплат и других издержек. «То есть возникает риск, что рост производства не приведет к росту благосостояния и окажется неустойчивым», — отмечают эксперты.

Еще один риск для искусственного занижения рубля — низкий потенциал роста при появлении демографических ограничений. В трудоемких торгуемых отраслях (добыча сырья, металлургия, энергетика, химия, пищевая промышленность) не будет хватать кадров, чтобы производить больше продукции.

В правительстве неоднократно заявляли, что рубль «переукреплен». По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, ослабление нацвалюты произойдет уже во втором-третьем квартале этого года. При нынешних ценах на нефть курс ослабнет до 62—63 рублей к концу года, а при их снижении до 40 долларов за баррель — до 68 рублей.

При этом в ЦБ отмечают, что в январе—апреле 2017 года профицит текущего счета платежного баланса достиг 25,7 млрд долларов, что почти вдвое выше уровня того же периода 2016 года. В этом же году вырос отток капитала. За три месяца он достиг 21 млрд долларов, тогда как в 2016 году был зафиксирован на уровне 9,8 млрд долларов.

Нина Калинина
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