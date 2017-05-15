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15 мая 2017
14 мая 2017
07:36  15 мая 2017 0

Жертвы атаки вируса-вымогателя перечислили хакерам 42 тысячи долларов

киберпиратство, хакер, диски, взятка,коррупция, хакер, киберпиратство, хакерство, сетевой взлом
За разблокировку своих файлов хакерам заплатили всего 100 человекФото: depositphotos.com © URA.RU

Организаторы массовых кибератак, которые затронули сотни тысяч пользователей из 150 стран, получили от жертв 42 тысячи долларов. Отдать свои деньги хакерам решили всего 100 человек.

По данным Guardian, за разблокировку своих файлов в ближайшее время заплатит большее число пользователей — многие могут обнаружить взлом на своих рабочих компьютерах, когда вернутся после выходных в офисы, пишет Life.ru.

Кроме того, в сообщении хакеров указано, что сумма «выкупа» увеличится вдвое, если жертва не сможет заплатить первоначальные 300 долларов в течение трех дней. По истечении недели после взлома хакеры угрожают удалить заблокированные файлы.

Ранее многие страны мира подверглись атаке вируса-вымогателя WannaCry. В России под удар попали системы МВД, Следственного комитета, РЖД, банков и некоторых других компаний. По информации Financial Times, вирусом могут быть заражены более 1,3 миллионов компьютерных систем, отмечает «Федеральное агентство новостей». К настоящему моменту вирус представлял угрозу для 200 тысяч жителей 150 стран.

Между тем, как заявил глава Европола Роб Уэйнрайт, в понедельник утром по всему миру может начаться новая волна кибератак. По его словам, уровень угрозы растет, а число зараженных пользователей может увеличиться в разы, когда люди в понедельник придут на работу и включат компьютеры, уточняет «Национальная служба новостей».

Марина Мотылева
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