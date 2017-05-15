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15 мая 2017
14 мая 2017
07:50  15 мая 2017 0

Совфед предложил лишать свободы на срок до пяти лет за нарушения на выборах

Выборы 2016. Сургут, избирательный участок, выборы, гибдд голосует
Фальсификации на выборах станут слишком рискованным деломФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Госдума РФ рассмотрит законопроект, предусматривающий уголовное наказание за фальсификации на выборах. Речь идет о незаконной выдаче и получении избирательных бюллетеней.

Авторы инициативы предлагают привлекать к уголовной ответственности как членов избирательных комиссий, которые могут выдать бюллетень для повторного голосования, так и недобросовестных избирателей.

«Максимальное наказание за совершение этих преступлений будет составлять четыре года лишения свободы. Вместе с тем, предусмотрены также и альтернативные виды наказания, такие как штраф и принудительные работы. Если же незаконные выдача и или получение избирательных бюллетеней совершенны группой лиц, максимальное наказание для участников такой группы будет составлять пять лет лишения свободы», — цитирует одного из авторов законопроекта сенатора Андрея Клишаса РИА «Новости».

Клишас уточняет, что при подготовке проекта учитывается возможность ошибки, которую сотрудник избирательной комиссии может совершить без злого умысла. «Мы понимаем, что член избирательной комиссии может ошибиться, выдав повторно бюллетень без соблюдения необходимых процедур, — тогда он будет привлечен к административной ответственности. Но если умыслом охватывается систематическая незаконная выдача или получение бюллетеней, тогда оно должно понести более строгую, уголовную ответственность», — приводит слова сенатора газета «Известия».

Сергей Макеев
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