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15 мая 2017
14 мая 2017
08:39  15 мая 2017 0

Боевики ИГИЛ разбили кувалдами античные статуи в сирийском музее. ВИДЕО

Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв., взрыв
Боевики ИГИЛ собираются взорвать Пальмирские воротаФото: Pixabay

Боевики запрещенной в России группировки «Исламское государство» разрушили древние статуи в античном городе Дура-Европос, расположенным на территории Сирии. Об этом сообщает издание Al Manar со ссылкой на ресурсы боевиков.

Известно, что исламисты кувалдами разбили древние статуи и барельефы, относившиеся к трехсотому году до нашей эры. Уникальная цитадель была обнаружены в 1920-х годах, после чего на этом месте был открыт музей под открытым небом, проработавший до начала военного конфликта в Сирии, сообщает «Эхо Москвы».

В данный момент археологи опасаются, что боевики ИГ не остановятся на разрушении статуй и взорвут Пальмирские ворота, являвшиеся визитной карточкой древнего музея.

Сергей Макеев
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