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Главные новости Челябинской области
12:19  15 мая 2017 0

Скрывавшегося в Челябинске иностранного блогера, выстрелившего в глаз 13-летней девочке, отправят на родину

Открытая лицензия от 22.07.2016 Грабитель, пистолет, вор, грабитель, воровство, кража
Преступление подозреваемый анонсировал у себя в блогеФото: pixabay.com

Блогера из Казахстана Арзула Сахиб-Оглы Гаджиева, выстрелившего в глаз 13-летней девочке и скрывавшегося в Челябинске, отправят на родину. Решение было принято после экстрадиционной проверки, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Челябинской области.

18-летнему парню, согласно законам Казахстана, грозит до 10 лет лишения свободы. В Челябинске он скрывался от полиции сопредельного государства более полугода, прежде чем был задержан группой южноуральских и челябинских оперативников на съемной квартире в Калининском районе.

В июле 2016 года в Костанае парень выстрелил в лицо незнакомой девочке-подростку, гулявшей с подругой. Пуля из пневматического пистолета попала ей в глаз, остановившись в 2 миллиметрах от мозга, и навсегда закрыла для подающей надежды теннисистки спортивную карьеру. Как рассказала впоследствии пострадавшая, поравнявшись с ней парень произнес: «Я шмальну и меня не посадят. Ты будешь первой» — и, направив ствол в лицо, нажал на спуск. От сильнейшей боли девочка упала, потеряв сознание.

Гаджиев, известный в городе видеоблогер и соорганизатор YouTube-канала «ЙоД TV», скрылся с места происшествия и покинул Казахстан. Предполагается, что ему помогли родственники — семья стрелка считается в Костанае весьма влиятельной.

Мотивы его поступка предстоит выяснить казахстанским правоохранителям. По словам матери потерпевшей, накануне преступления в блоге Гаджиева появился анонс «Завтра мы снимем такое, чего вы еще не видели».

Алексей Шумов
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