12:00 15 мая 2017 0

Знакомые сообщают, что подросток состоял в "группе смерти" Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тело 15-летнего Вячеслава Г. накануне было найдено в поселке Бисерть Свердловской области. Инцидент активно обсуждается в соцсети. Знакомые подростка пишут о том, что парень состоял в «группе смерти» «Синий кит». Однако в СКР опровергают эту информацию.

«По данному факту проводится доследственная проверка. Однако на теле погибшего нет следов, которые бы говорили о суициде или криминальной смерти», — сообщил «URA.RU» помощник руководителя СКР по Свердловской области Максим Чалков.