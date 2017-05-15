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15 мая 2017
12:13  15 мая 2017 0

На Среднем Урале стартовала масштабная проверка продуктов на соблюдение норм ГОСТ

УРАЛТЕСТ. Алексей Коробейников. Екатеринбург, дегустация, проверка качества продуктов, лаборатория, пища, сыр, продукты питания
В России стартовала массовая проверка продуктов на качествоФото: Анна Майорова © URA.RU

В ряде российских регионов, в том числе и в Свердловской области с 15 мая началась проверка продуктов питания на соответствие нормам ГОСТ. В Минпромторге заявили, что только прошедшие проверку компании получат право маркировать свою продукцию знаком национальной системы стандартизации и будут внесены в реестр на сайте Росстандарта.

Как отметил глава ведомства Денис Мантуров, нарушителям, которые попадутся на неправомерном использовании отметки ГОСТ, грозит административная ответственность. «Массовый выпуск продукции всегда требует некоего эталона с определенными характеристиками, которому товар должен соответствовать», — цитирует министра «Федеральное агентство новостей».

Мантуров добавил, что нормативно для ГОСТа задаются высокие планки, чтобы производителям было к чему стремиться, при этом параметры должны постоянно совершенствоваться.

Министр считает, что «современным ГОСТам можно доверять», поскольку они формируются с учетом мнений производителей, исследователей и общественности. Он так же отметил, что проверки на предприятиях будут проходить внезапно.

Проверки, как уточняет телеканал РЕН ТВ, помимо Свердловской области пройдут в Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Волгоградской, Омской областях и в Крыму. В следующем году национальная система сертификации начнет действовать по всей стране.

Нина Калинина
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