В нокаут одним ударом. Камеры засняли потасовку пьяных ямальских подростков. ВИДЕО

12:45 15 мая 2017 0

Полиция проводит проверку видеозаписи драки пьяных подростков Фото: Flickr

Полиция начала проверку потасовки между подростками в Губкинском в ЯНАО. Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях и вызвало большой общественный резонанс.

На видеозаписи с камеры наблюдения, которая размещена на торговом центре «Меркури» в городе Губкинский, видно, как молодой человек подходит к двум парням. Спустя мгновение ударом ноги по голове валит одного из них на землю, затем еще раз бьет его кулаком в лицо и уходит. Потерпевший некоторое время лежит без сознания потом встает при помощи товарища, но идти не может и снова падает.

В окружном УМВД «URA.RU» рассказали, что участники потасовки уже установлены. Все они несовершеннолетние. Драка произошла из-за словесной потасовки. Потерпевший молодой человек и его друг были пьяны.

Комментаторы в соцсетях утверждают, что напавший на ребят молодой человек изначально заметил, что они идут неуверенной походкой и подошел спросить, все ли у них в порядке. На это он получил довольно грубый нецензурный ответ. После этого молодой человек пришел в ярость и ударил провокатора.

В полиции также добавили, что проверяют и действия охранника ТЦ «Меркурий», который видел произошедшее на экранах наблюдений, но не вмешался в конфликт и не обратился в правоохранительные органы. Вместо этого он опубликовал видео в социальных сетях.