13:15 15 мая 2017 2

Противников строительства Храма на воде почти вдвое больше, нежели сторонников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фонд «Социум» расспросил жителей Екатеринбурга об их отношении к инициативе строительства собора святой Екатерины [Храма на воде] на городском пруду в центре Екатеринбурга. Результаты опроса показали, что на 22% сторонников возведения храма приходится 42% противников.

Исследование, как пояснили «URA.RU» в самом фонде, проходило в мае 2017 года путем телефонного опроса. Выборка составила 600 человек в возрасте от 18 лет и старше. Более трети екатеринбуржцев, как выяснилось, или не знают о существующем конфликте, или равнодушны к нему. Причем к этой группе в большей степени относится молодежь, в то время как пожилые горожане (55% в этой группе) выступают против застройки набережной.

Среди людей с высшим образованием более половины выступает против реализации проекта, а вот малообразованная часть опрошенных зачастую либо не знает о проблеме, либо поддерживает инициативу.

Тем не менее, половина противников не намерена защищать и выражать свое мнение по этому вопросу. «Они против проекта, но держат свое мнение при себе», отмечается в отчете исследования. Другая половина, в свою очередь, готова подписать какое-либо обращение, принять участие в общественных слушаниях или проявить активность в интернете. Выйти на акцию протеста готовы лишь около 9% респондентов-противников.

Активист движения «Комитет городского пруда» Дмитрий Москвин в разговоре с агентством назвал результаты опроса «близкими к истине», признавшись, что на деле число тех, кто не знает об идее строительства, может быть больше, впрочем, как и противников.

«Думаю, гораздо больше трети екатеринбуржцев не в курсе ситуации. Что касается процентного распределения, оно близко к истине, но, полагаю, число тех, кто против, может быть выше. Дело в том, что все больше и больше людей боятся открыто говорить на религиозные темы, обсуждать проблематику. Процент тех, кто старается не высказывать свое мнение по этим вопросам, растет. По крайней мере есть такое ощущение», — заявил Москвин.

Какими бы ни были результаты опроса «Социума», это никак не повлияет на развитие ситуации до тех пор, пока они будут лишь цифрами на бумаге, считает политтехнолог Платон Маматов. Для реальных изменений лидерам движения против застройки пруда нужно вывести эти 42% на улицу или, по крайней мере, показать, что их много. А сделать это можно, по словам собеседника, объединившись с другими городами, в которых существует аналогичная проблема.

«В Питере скандал вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ; в Красноярске собираются строить храм на Стрелке, на набережной Енисея. Почему бы не связаться с местными протестующими и договориться об объединении тем и усилий. Это было бы усиление и на уровне смыслов (РПЦ хапает самые жирные куски в ключевых городах России), и на уровне ресурсов (в плане количества протестующих и цитируемости в СМИ). Питер — это федеральная повестка, Красноярск — город-миллионник», — пояснил Маматов.