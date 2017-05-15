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13:10  15 мая 2017 4

ЛГБТ-активисты вышли на улицы Перми

Пермяки запустили в небо радужные шарики с пожеланиями изменений к лучшему в отношении ЛГБТ-людейФото: Полина Сергеева

Представители ЛГБТ-сообщества Перми провели акцию в честь дня борьбы с гомофобией. Мэрия согласовала мероприятие.

Пикет и флешмоб были посвящены Международному дню борьбы с гомофобией и трансфобией, который отмечается 17 мая, однако сами мероприятия прошли 14 мая.

«Акция была согласована с администрацией города, охранялась полицией, прошла без эксцессов. Были 30 человек. Запустили в небо радужные шарики с пожеланиями изменений к лучшему в отношении ЛГБТ-людей», — рассказала «URA.RU» одна из организаторов Полина Сергеева.

Как пояснили в пресс-службе администрации Перми, мероприятие было заявлено как пикет в поддержку социально-дискриминируемых групп. Оно состоялось на улице Макаренко рядом с новой телебашней.

Анна Белкина
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