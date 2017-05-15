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Главные новости Свердловской области
13:37  15 мая 2017 0

Прокуратура наказала работников зоопарка в Екатеринбурге за нападение пуменка на ребенка

Пуменок напугал женщин с детьми, выбежав в павильонФото: Соцсеть

По итогам прокурорской проверки по факту нападения пуменка на посетителя Екатеринбургского зоопарка заведующая отделом хищных животных и млекопитающих и заместитель директора по формированию коллекции привлечены к дисциплинарной ответственности, им объявлено замечание.

«В нарушение требований федерального законодательства самостоятельный выход хищного животного за пределы вольера повлек нарушение прав на безопасность предоставления услуги потребителям, поскольку имели место прямые контакты с посетителями», — сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 28 марта 2017 года во время проведения «Часа открытых зверей» пуменок по имени Раф выбежал павильон, где находились женщины с детьми. Они испугались, увидев хищника. Однако в зоопарке утверждают, что никакого нападения не было. Там отметили, что пуменок не представлял никакой угрозы, так как он еще маленький и к тому же ручной, и к людям настроен дружелюбно.

Александр Лукманов
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