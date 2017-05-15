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Главные новости Курганской области
14:03  15 мая 2017 0

Председатель совета директоров «Газпрома» летит в Зауралье. Известна программа визита

Зубков Виктор, зубков виктор
Виктор Зубков прилетит на родину предковФото: Александр Мамаев © URA.RU

Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков посетит Курганскую область во вторник, 16 мая. Ожидается, что он не только примет участие в заседании, посвященном газификации области, но и посетит родину своих предков — деревню Мартыновка Сафакульевского района.

Совещание по проблемам газификации начнется в 15:30, журналистов предупредили, что разрешена будет только протокольная съемка, всю прессу выведут из зала уже спустя 10 минут. Также ограничен доступ прессы и во время визита в расположенную неподалеку Мартыновку, где когда-то родился отец Виктора Зубкова.

Впервые на родине предков бывший российский премьер побывал в 2014 году. С тех пор в деревне многое изменилось — появился водопровод, был проведен природный газ. Виктор Зубков помог восстановить дом своих предков (там сейчас располагается библиотека) и восстановить часовню.

«URA.RU» публиковало репортаж из курганской глубинки, жители которой благодаря Виктору Зубкову смогли начать новую жизнь.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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