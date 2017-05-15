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15 мая 2017
14 мая 2017
Главные новости Свердловской области
14:40  15 мая 2017 0

Заксобрание Свердловской области готово через восемь дней вернуть Екатеринбургу полномочия, отнятые два года назад

Виды Екатеринбурга, новостройка, жк малевич, строительство дома
Депутаты согласны передать Екатеринбургу градостроительные полномочияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Комитет Заксобрания Свердловской области по региональной политике одобрил в первом чтении законопроект о возвращении Екатеринбургу части градостроительных полномочий.

Как сообщили «URA.RU» участники прошедшего в понедельник, 15 мая, заседания комитета, с докладом по данному вопросу выступил министр строительства Михаил Волков. Он пояснил, что мэрию областного центра планируется с 1 января 2018 года наделить полномочиями по утверждению правил землепользования и застройки, а также документации по планировке и межеванию территорий. Присутствовавшие согласились с позицией министра и практически не задавали вопросов. «Все прекрасно понимают, что это за законопроект и кому он нужен», — сказал член комитета.

Возвращение изъятых у Екатеринбурга 1 января 2016 года градостроительных полномочий было главным условием примирения между областной властью и администрацией столицы региона. Ожидается, что окончательное решение по данному вопросу будет принято 23 мая на пленарном заседании Законодательного собрания.

Константин Джултаев
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