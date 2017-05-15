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15:40  15 мая 2017 0

В УрФО новые травмы детей — на батуте. Владельцы очередного развлекательного аттракциона попали под уголовное дело

Благотворительный фестиваль «Мы вместе». Екатеринбург, ботинки, аттракцион, обувь, дети, батут, сандали
В Тюмени перевернулся батут от ветра и пострадал трехлетний ребенокФото: Александр Мамаев © URA.RU

Следственный комитет по Тюменской области возбудил уголовное дело в отношении владельцев батута в Тюмени, который перевернулся из-за порыва ветра и травмировал ребенка, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбуждено за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Развлекательное мероприятие проходило на пруду Южный. Когда на батуте прыгали дети, поднялся сильный ветер и перевернул натянутую сетку вместе с малышами. Трехлетний мальчик получил травму головы.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются обстоятельства. В ходе осмотра места происшествия изъят батут с целью установления его соответствия требованиям эксплуатации, изучается изъятая документация, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда причиненного здоровью несовершеннолетнего», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Владимир Балтунов
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