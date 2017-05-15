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15 мая 2017
17:21  15 мая 2017 0

Из России из-за неисправности отзывают 14 тысяч Audi

Тур Шувалова по школам, иномарка, ауди
Volkswagen обновит программное обеспечение блока управления двигателяФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Автомобильный гигант «Volkswagen» отзывает из России более 14 тысяч «Audi» из-за проблем с насосом охлаждающей жидкости. Неисправность присутствует в 18 моделях.

В Росстандарте подтвердили отзыв «Ауди» модельного ряда А4, А5, А6 и Q5. Бракованные машины ушли с конвейера в период с 2012-го по 2017-й год.

«Volkswagen» принял такое решение, потому что специалисты обнаружили опасность появления посторонних частиц в охлаждающей жидкости. Такая неисправность приводит к серьезным проблемам, например, дополнительный насос охлаждающей жидкости может заблокироваться, объясняет агентство Nation News.

Специалисты из компании «Volkswagen» обновят программное обеспечение блока управления двигателя. Представители компании заявили, что серьезных потерь фирма не понесет, и добавили, что забота о клиентах превыше всего.

Семен Гринберг
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