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15 мая 2017
Главные новости Свердловской области
19:19  15 мая 2017 0

Мэрия Екатеринбурга потратит на дороги и благоустройство еще 400 млн рублей

У американского консульства пусто. Екатеринбург, ремонт дорог
Благоустройство проспекта Ленина обойдется в десятки миллионов рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Власти Екатеринбурга ищут подрядчика, который отремонтирует несколько дорог, а также обустроит гостевые маршруты центральной части города. На все это мэрия планирует потратить не более 398 млн рублей.

Согласно документам, опубликованным на портале госзакупок, исполнитель заказа должен отремонтировать дорогу от улицы Шефской и от Мариупольской транспортной развязки до поста ГИБДД, дорогу по проспекту Ленина на отрезке от улицы Московской до 8 Марта, а также обустроить общественные зоны на этом же участке. Последний пункт, к слову, включает в себя замену наружного освещения, замену светофоров, установку урн и скамеек, ремонт лестниц, а также работу с зелеными насаждениями (газонами и деревьями). На обустройство, согласно смете, заложено 48 млн рублей.

Прием заявок продлится до 26 мая. Победитель определится 1 июня.

Сергей Демин
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