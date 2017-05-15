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15 мая 2017
19:56  15 мая 2017 0

Малахов сходит с ума от скандала с участницей его шоу

Бойня в цыганском поселке на Пусть говорят, малахов андрей
На ведущего нападают в СетиФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Телеведущий Андрей Малахов высказался по поводу нападок со стороны друга участницы его шоу, блогера Анастасии Шпагиной, Руслана Тушенцова, известного под ником CrazyMegaHell.

Молодой человек обвинил Малахова в том, что в окончательной версии программы не показали всего, что происходило в студии во время съемки. Блогер даже записал видео ведущему шоу, в котором вызвал его на рэп-баттл, обозвав «чушкой» и запустив хэштег #малаховчушка, пишет агентство Nation News.

В ответ телеведущий «Первого канала» заявил, что может сойти с ума, если станет высказываться по поводу каждого, кто реагирует на его руководство программой.

Конфликтная история началась 11 мая, когда в эфире продемонстрировали свежий выпуск «Пусть говорят» с участием блогера Анастасии Шпагиной, которая вместе с соратницами пожаловалась на пластического хирурга, который сделал им некачественные операции.

В ответ Малахов заявил, что главная цель участников — пиар и разглагольствование, а не поиск помощи, так как девушкам предоставили юриста, услугами которого они пока так и не воспользовались.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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