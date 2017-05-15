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15 мая 2017
21:00  15 мая 2017 0

Путин и его следующий срок, следователя дела Соколовского повысили, священник РПЦ оскорбляет чувства верующих. Главное за день — в подборке «URA.RU»

До выборов президента России - меньше года, и вопросы к Владимиру Путину звучит все чащеФото: Владимир Андреев / URA.RU

Наступил понедельник, и с вами снова ежевечерняя рассылка от «URA.RU». В ней — все самое важное и обсуждаемое для жителей Урала за последние 12 часов. Оставьте нам свою почту — и точно такая же подборка будет приходить вам в почту, что, несомненно, удобно.

А вот и обещанные новости:

Владимир Путин ответил на вопрос об участии в президентских выборах в следующем году. Ответ был кратким и мало что прояснил.

Следователь, который вел дело блогера-покемонолова Руслана Соколовского, пришел к успеху. У него новое звание и новая должность повыше предыдущей. Сам Соколовский сегодня остается в повестке: побывал в эфире на канале Навального, съездил с Ройзманом в хоспис.

Вот мы и дожили до этого дня. Православного священника хотят привлечь за оскорбление чувств верующих. В полицию пожаловался пастор протестантов. Участковый в ответ: ваша вера запрещена на территории России.

В Ишиме по-прежнему все довольно плохо: глава МЧС лично прибудет сюда, чтобы оценить масштабы паводка. Между тем Красный Крест начал собирать гуманитарную помощь. Еще в одном городе Тюменской области строят дамбу прямо на улице.

Важное! Вирус-вымогатель WannaCry продолжает свое победоносное шествие по миру. Если вы получили эту рассылку, значит, ваш компьютер тоже в опасности (в том смысле, что подключен к интернету, а этого достаточно для заражения). К счастью, есть способ избежать вируса.

Вчера все соцсети были взволнованы новостью о том, что уралец в центре Екатеринбурга не добежал до туалета (видео не для просмотра за обеденным столом). Оказалось, это житель «Тихвина» — самого дорогого дома в центре города. История с его конфузом подняла еще одну важную тему: в городе мало общественных туалетов, хотя через год — чемпионат мира по футболу, а значит, грязи в душе и на улицах города будет в разы больше, чем обычно. В новости — карта уборных, которая показывает масштабы будущей катастрофы.

Иван Шумков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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