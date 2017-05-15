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15 мая 2017
14 мая 2017
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12 мая 2017
21:56  15 мая 2017 0

Урок откровенности от тюменских властей: замгубернатора объяснил, почему бизнесмены убегают в Москву

Шумков Вадим, директор департамента инвестиционной политики правительства ТО. Тюмень, шумков вадим
По мнению чиновника, проблема - в давлении надзорных органов на бизнесФото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменские предприниматели предпочитают уводить бизнес в другие регионы, чтобы уйти от налогов. Отток бизнеса из региона прокомментировал заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков, выступая на комитете областного парламента по экономической политике и природопользованию.

Отвечая на вопрос депутатов о ситуации с малым бизнесом в регионе, Вадим Шумков заочно поддержал бизнес-омбудсмена области Ларису Невидайло, которая ранее, в том числе и в областной думе, говорила об ухудшении положения местного предпринимательства и его миграции в соседние регионы. Проблему заместитель губернатора видит в давлении надзорных органов на бизнес в попытке удержать собираемость налогов.

«Многие предприниматели голосуют ногами. То есть они снимаются с учета здесь и становятся в Москву, — пояснил Шумков. — Потому что пока до них проверки дойдут, у них может и предпринимательство уже закончится. Отток есть. Однако нас больше беспокоит замедление темпов регистрации новых предприятий. Это тенденция такая же, как и в целом по стране».

Также Вадим Шумков высказал свою точку зрения на закон о введении онлайн-касс, которое назвал преждевременным.

«В программе поддержки бизнеса Тюменской области чуть запланировано чуть более 100 млн рублей, а внедрение онлайн-касс потребует миллиард. И мы предлагаем внедрение онлайн-касс перенести на лучшие времена. Ситуация действительно тяжелая», — пояснил заместитель губернатора.

Владимир Балтунов
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