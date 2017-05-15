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15 мая 2017
22:15  15 мая 2017 1

МИД РФ призвал россиян взвешивать риски перед поездкой в Грузию

Планировать поездки в Грузии стоит с осторожностьюФото: Wikimedia Commons

Российский МИД призвал граждан адекватно оценивать риски при планировании поездок на территории Грузии. Сотрудники ведомства с сожалением признали факт того, что Тбилиси продолжает систематические провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений между двумя странами.

«Рационально объяснить такое поведение трудно, ведь российско-грузинская нормализация приносит осязаемые выгоды экономике и гражданам Грузии», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Причиной нового обострения отношений стало заявление руководства Грузии о внесении в список нежелательных лиц экс-мэра Москвы Юрия Лужкова из-за того, что политик неоднократно посещал Абхазию и Южную Осетию, пишет «Газета.ру».

Ранее сам Лужков прокомментировал ситуацию, назвав запрет на въезд для него «неразумным».

Лев Истомин
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