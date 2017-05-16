23:41 15 мая 2017 0

"Мы кратко обсудили эту тему..." Фото: Alexander Kurz/Wikipedia

Глава ФРГ Ангела Меркель сообщила о о том, что Германия пойдет на изменение европейского договора, чтобы укрепить Европейский Союз. Об итогах встречи с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном она сообщила на пресс-конференции.

«Мы кратко обсудили эту тему… можно изменить договор, если это будет иметь смысл и потребуется для укрепления еврозоны», — передает слова канцлера ФРГ RT.

Меркель также заявила, что договорилась с французским лидером о «тесном сотрудничестве».

В Берлине 15 мая прошла первая встреча Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.