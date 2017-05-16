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16 мая 2017
15 мая 2017
23:41  15 мая 2017 0

Меркель спелась с Макроном и готова изменить европейский договор ради блага ЕС

Открытяа лицензия 10.06.2015. Ангела Меркель., меркель ангела
"Мы кратко обсудили эту тему..."Фото: Alexander Kurz/Wikipedia

Глава ФРГ Ангела Меркель сообщила о о том, что Германия пойдет на изменение европейского договора, чтобы укрепить Европейский Союз. Об итогах встречи с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном она сообщила на пресс-конференции.

«Мы кратко обсудили эту тему… можно изменить договор, если это будет иметь смысл и потребуется для укрепления еврозоны», — передает слова канцлера ФРГ RT.

Меркель также заявила, что договорилась с французским лидером о «тесном сотрудничестве».

В Берлине 15 мая прошла первая встреча Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

Семен Гринберг
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