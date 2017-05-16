00:34 16 мая 2017 0

Андрей Артеменко уже стал фигурантом уголовного дела за госизмену Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Депутату Верховной рады Андрею Артеменко, который предложил снять санкции с России и даже представил детальный план реализации своей идеи, запретили въезд на Украину. По словам Артеменко, он узнал об этом от представителей миграционной службы.

«Я не могу приехать сейчас на Украину, потому что официально получил информацию от миграционной службы, от пограничников, что мне запрещён въезд на территорию Украины при использовании моих трёх загранпаспортов», — приводит слова депутата «РТ на русском».

Андрей Артеменко ранее был лишен гражданства Украины указом президента Петра Порошенко. Также в отношении него было возбуждено уголовное дело за государственную измену.

План Артеменко предусматривал снятие с России санкций на определенных условиях плюс введение двойного суверенитета в Крыму, который в 2014 вернулся в состав РФ.