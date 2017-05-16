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16 мая 2017
15 мая 2017
06:06  16 мая 2017 0

Роспотребнадзор: медики виноваты в каждом пятом осложнении после прививок

Прививки от гриппа Курган, укол, шприц, прививка от гриппа
Роспотребнадзор предлагает системно обучать медработников вакцинацииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Каждое пятое осложнение после прививок у пациентов связано с ошибками медиков при вакцинации. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Главная причина осложнений — неправильное введение препарата (например, не внутрикожно, а подкожно, что в некоторых случаях вызывает холодный абсцесс). Кроме того, выявлены нарушения санитарных правил в кабинетах, где проводились прививки, в том числе, несоблюдение температурного режима при хранении вакцин и нарушения правил осмотра пациентов, сообщают «Известия».

По итогам проверок Роспотребнадзор рекомендовал организовать системное обучение медработников. Эта рекомендация включена в разработанный ведомством проект постановления по повышению эффективности вакцинации.

По данным Роспотребнадзора, в 2016 году было зафиксировано 221 случае осложнение после прививок. Большинство из них — у детей в возрасте до 14 лет (195 случаев). Зарегистрированы и тяжелые последствия — недостаточность иммунного ответа, слишком сильная реакция на введение вакцины, гнойно-воспалительные заболевания и холодные абсцессы. Наиболее острую реакцию вызывают вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС) и противотуберкулезная (БЦЖ).

Наталья Володина
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