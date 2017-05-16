07:33 16 мая 2017 0

Телефон Джеймса Мэттиса случайно стал достоянием общественности ФОТО: Википедия

Газета Washington Post случайно опубликовала номер мобильного телефона главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Номер был изображен на фотографии к статье о телохранителе президента США Дональда Трампа Ките Шиллере.

На страницах издания появилась фотография с изображением президента США Дональда Трампа и его телохранителя, держащего несколько листов бумаги, сообщает «Газета.Ru». Позже в редакцию позвонил читатель и сказал, что на одном из листов написано: «Джеймс „Бешеный пес“ Мэттис» и указан телефон министра обороны США.

Один из сотрудников газеты позвонил по этому номеру и убедился, что он принадлежит главе Пентагона. После этого фотография была удалена.