08:43 16 мая 2017 0

Вячеслав Володин набирает себе помощников в новый совет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Госдуме в ближайшее время появится совет по культуре, религии и межнациональным отношениям. Совет будет работать при спикере нижней палаты парламента Вячеславе Володине.

Как сообщил источник «Известий» в аппарате Госдумы, совет займется вопросами воспитания патриотизма, профилактикой экстремизма в культурной сфере и вопросами «морального климата» в российском обществе. Издание уточняет, что пока неизвестно, кто войдет в совет, этот вопрос должен решиться до конца текущей недели.

Это будет уже третий подобный орган при спикере Госдумы, отмечает «Федеральное агентство новостей». Два ранее созданных совета работают над вопросами законодательного обеспечения развития цифровой экономики и проблемами развития городских территорий.