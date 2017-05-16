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16 мая 2017
15 мая 2017
09:14  16 мая 2017 0

Президента Ингушетии хотят вызвать на допрос из-за избитых журналистов

Ингушетия. Евкуров Юнус-Бек Хаджи Баматгиреевич., евкуров юнус-бек
Юнус-Бека Евкурова могут вызвать на допрос в качестве свидетеля по резонансному делуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правозащитники надеются вызвать президента Ингушетии Юнус-Бека Евкурова на допрос по делу об избиении журналистов. Инцидент произошел на границе с Чечней в прошлом году. Неизвестные в медицинских масках напали на автобус с журналистами и правозащитниками, пассажиров избили.

Ходатайство о вызове на допрос Евгурова поступило в канцелярию следственного управления регионального СКР накануне. В нем указывается, что на встрече с членами СПЧ глава региона демонстрировал осведомленность о личностях нападавших, пишет «Коммерсант».

Заявители указывают, что на той встрече в присутствии главы СПЧ Михаила Федотова глава Ингушетии заявил: «Я вам сразу скажу, что [нападавшие] не из Чечни. Вот если у вас есть твердое убеждение, что силовики Чечни приехали, нет, не из Чечни. Поэтому можете даже не сомневаться».

Защитники потерпевших считают, что глава региона обладает ценной информацией, и его показания могут сдвинуть с места расследование, которое приостанавливали из-за невозможности установить подозреваемых.

Известно, что ответ на ходатайство будет дан в течение трех дней.

Марина Мотылева
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