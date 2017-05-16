На Урале участника процесса подстрелили возле суда

10:36 16 мая 2017 0

Судебные приставы задержали стрелка и передали полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Каменске-Уральском Свердловской области злоумышленники подкараулили возле здания суда участника процесса и выстрелили ему в лицо. Пострадавшего на «скорой» увезли в больницу.

Инцидент произошел возле здания мирового суд Красногорского района Каменск-Уральского. Рассматривалось дело, возбужденное по статье «побои». Заседание прошло без происшествий, все участники покинули здание суда. Однако через несколько минут прибежала женщина и позвала на помощь судебных приставов.

Оказалось, что за углом здания пострадавшего по делу подкараулили двое мужчин и женщина. Один из них вытащил пневматический пистолет и выстрелил потерпевшему в лицо.

«Приставы пришли на помощь пострадавшему и его спутникам, оперативно вызвали скорую помощь и наряд полиции, к приезду которых все участники происшествия были задержаны: двое подозреваемых, один потерпевший и трое свидетелей», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Приехавшим полицейским передали нападавших, а пострадавшего отвезли в больницу.