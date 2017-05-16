На Урале участника процесса подстрелили возле суда

|
16 мая 2017
15 мая 2017
|
Загрузка...
|
Самое комментируемое
|+337
|В России могут ввести налог на малодетность
|+173
|«Это может стать бизнесом». Налог на малодетных грозит расколоть общество
|+114
|Школьник из Томска попросил Медведева уйти в отставку
|+107
|Родители погибшего в центре Надыма мальчика предложили мэру уйти в отставку. ВИДЕО
|+106
|Родственница влиятельного екатеринбургского бизнесмена забаррикадировалась в «Лексусе» от полиции. ВИДЕО
Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») регламентирует отношения между ООО «Ура.ру» (далее — Общество) – российским информационным агентством и физическим или юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее – Пользователь) по использованию сайта ura.ru (далее – Сайт). Настоящее Соглашение является публичной офертой Общества. Используя Сайт, в том числе, путем просмотра страниц и материалов Сайта, добавления информации, Пользователь подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящим Пользовательским соглашением и означает присоединение Пользователя к настоящему Соглашению и безоговорочное принятие его условий путем осуществления конклюдентных действий.
Принимая настоящее Соглашение, Пользователь:
Общество оставляет за собой право:
Общество не несет ответственности: