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16 мая 2017
15 мая 2017
Главные новости Свердловской области
10:36  16 мая 2017 0

На Урале участника процесса подстрелили возле суда

Предварительное судебное заседание по делу блогера Руслана Соколовского. Екатеринбург, охрана, фссп россии, судебные приставы
Судебные приставы задержали стрелка и передали полицииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Каменске-Уральском Свердловской области злоумышленники подкараулили возле здания суда участника процесса и выстрелили ему в лицо. Пострадавшего на «скорой» увезли в больницу.

Инцидент произошел возле здания мирового суд Красногорского района Каменск-Уральского. Рассматривалось дело, возбужденное по статье «побои». Заседание прошло без происшествий, все участники покинули здание суда. Однако через несколько минут прибежала женщина и позвала на помощь судебных приставов.

Оказалось, что за углом здания пострадавшего по делу подкараулили двое мужчин и женщина. Один из них вытащил пневматический пистолет и выстрелил потерпевшему в лицо.

«Приставы пришли на помощь пострадавшему и его спутникам, оперативно вызвали скорую помощь и наряд полиции, к приезду которых все участники происшествия были задержаны: двое подозреваемых, один потерпевший и трое свидетелей», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Приехавшим полицейским передали нападавших, а пострадавшего отвезли в больницу.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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