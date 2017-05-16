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16 мая 2017
13:09  16 мая 2017 0

В Китае пошел дождь из огня. ВИДЕО

Открытая лицензия от 12.05.2017, огонь пламя
Из-за грозы на китайцев обрушился огненный дождьФото: pixabay.com

В китайском городе Шэньяне прошел «огненный дождь». Инцидент снял на видео один из автомобилистов.

Необычное явление произошло на оживленной улице. Как сообщает Life.ru, во время грозы молния ударила в придорожное дерево. Энергия была настолько велика, что по цепи взорвались лампочки уличной гирлянды, образуя плотный шлейф из огня и искр. «Огненный дождь» обрушился на машины.

Во время инцидента никто не пострадал.

Данил Бардин
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