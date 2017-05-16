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Главные новости Челябинской области
13:27  16 мая 2017 3

На Южном Урале запретят весеннюю охоту. Идею губернатору подал подчиненный

Клипарт. Охота. Челябинск, ружье, охотник, зорька
Чиновники нашли, на кого возложить ответственность за пожарыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2018 году в Челябинской области могут вновь запретить весеннюю охоту. Об этом во вторник, 16 мая, заявил губернатор Борис Дубровский на областном совещании с главами, передает корреспондент «URA.RU».

Поводом стало выступление главы лидирующего по числу возгораний Красноармейского района Юрия Сакулина. Во время разбора ситуации с лесными пожарами, ставшей объектом серьезных трений между руководством области и федеральными структурами, мэр фактически возложил ответственность на охотников.

«Пожароопасный сезон совпал с шашлыками и весенним сезоном охоты — у нас очень большие площади под охотничьими хозяйствами», — заявил Сакулин.

Сообщение вызвало неприкрытый гнев губернатора. «Значит, не будет вам больше охоты весной! Поручаю проработать вопрос об отмене весенней охоты с 2018 года», — заявил Дубровский.

Совместные учения МЧС Челябинской и Курганской областей по тушению лесных пожаров. Челябинск, пожар, пламя, огонь, сельскохозяйственный пал
Вряд ли запрет на охоту поможет справиться с последствиями сельхозпалов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Однако по данным Главного управления лесами региона связь между охотниками и пожарами не очевидна. Охота на юге области была объявлена с 15 по 24 апреля, а на севере (в том числе и в Красноармейском районе) с 22 апреля по 1 мая. При этом примерно 100 из 300 зафиксированных на 16 мая пожаров (47 из них — в Красноармейском районе) приходится на время, когда в лесах не было ни одного человека с ружьем. Зато, как и в охотничий сезон, широко проводились так называемые сельхозпалы.

Весеннюю охоту на Южном Урале запрещали в 2015 году. Причем запрет был озвучен в день открытия сезона, когда хозяйства распродали значительное число путевок. Популярности главе региона среди охотников это не добавило. В 2016 году в области хотели запретить осеннюю охоту, но Борис Дубровский не подписал проект постановления — положившись на ответственность южноуральских охотников.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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