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Главные новости Курганской области
13:23  16 мая 2017 2

В Зауралье вынесли приговор водителю, из-за которого погибли младенец и его отец

Клипарт, дтп, авария, дети, ремень безопасности
В аварии погиб младенец, который был не пристегнутФото: depositphotos.com © URA.RU

Водитель, который сель пьяным за руль, будучи уже лишенным прав, стал виновником ДТП в Шадринске. Суд приговорил виновника гибели двух людей к 5 годам и 10 месяцам колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

ДТП в Шадринске произошло в начале октября 2016 года. Виновником аварии стал 33-летний Александр Шадских, который управлял «Гранд Чероки» в состоянии алкогольного опьянения. Позже выяснилось, что он уже был лишен прав за подобное правонарушение. Выехав на полосу встречного движения, он столкнулся с автомобилем «Лада Гранта».

Семья на «Ладе» направлялась в магазин. Кроме водителя в легковушке были его жена, восьмилетняя дочь и двухмесячный ребенок. В результате аварии младенец погиб, отец ребенка впал в кому и умер в больнице. Травмы получили и остальные пассажиры.

Татьяна Жаткина
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