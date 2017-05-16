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18:51  16 мая 2017 0

В РПЦ извинились за священника, обвиняемого в оскорблении чувств верующих

Всероссийская акция солидарности
Отцу Антонию пришлось извиняться за своего подчиненного, назвавшего баптистов врагами РоссииФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Представители РПЦ принесли извинения баптистам Сургутского района за неосторожные высказывания священника из села Угут. В отношении батюшки, которому приписывают оскорбление чувств верующих, ведется служебная проверка.

Об этом «URA.RU» рассказал адвокат пастора из села Угут Константин Андреев. По словам юриста, баптистам звонил благочинный Сургута и Сургутского района, отец Антоний Исаков. «Он начальник угутского батюшки. Отец Антоний просил не писать заявления в правоохранительные органы, принес извинения и пообещал, что в РПЦ проведут проверку и разберутся сами с Алексеем Екимовым», — рассказал Константин Андреев. Он добавил, что до звонка Антония Исакова пастор баптистов намеревался писать жалобу в прокуратуру, но пока отказался от этой идеи.

Новость по теме
Обвиняемый в оскорблении чувств верующих священник РПЦ может оказаться экстремистом

Священник из РПЦ Алексей Екимов, выступая на митинге, обвинил пятидесятников, баптистов и иеговистов в том, что они мешали победе России в Великой Отечественной войне. В полиции рассказали, что сейчас с батюшки и пастора взяты объяснения, а речь Екимова находится на экспертизе — ее проверяют на предмет оскорбления чувств верующих. По словам представителей баптистов, Екимов отказался приносить извинения, пояснив, что его слова были основаны на «правильных православных книгах».

Алексей Екимов отказался комментировать свое заявление, объяснив это тем, что не получил благословение от митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла. В Югорской епархии также отказываются от каких-либо комментариев на тему произошедшего инцидента.

Антон Степыгин
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