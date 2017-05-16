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16 мая 2017
14:07  16 мая 2017 0

Жена актера из «Кавказской пленницы» рассказала о сердечном приступе мужа

Роли в комедиях Леонида Гайдая стали вершиной карьеры Владимира ЭтушаФОТО: скриншот из фильма "Кавказская пленница"

Жена легендарного советского актера Владимира Этуша опровергла слухи о том, что супруг был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц из-за сердечного приступа.

«Он вот сидит со мной завтракает, ни в какую больницу с сердечным приступом он не попадал», — заявила жена актера информагентству Nation News.

Владимир Этуш — Народный артист СССР, участник Великой Отечественной войны. Многие фильмы с его участием признаны классикой отечественного кинематографа, наиболее известные из которых — «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию».

Недавно президент России Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев поздравили знаменитого актера театра и кино, худрука Театрального института имени Щукина Владимира Этуша с 95-летием, напоминает телеканал 360.

Сергей Макеев
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