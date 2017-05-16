14:12 16 мая 2017 3

Нижний Тагил не впечатлил блогера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Польский видеоблогер на своем YouTube-канале под названием «Дерзкие Школьники от Абрама Тельмана» посмеялся над Нижним Тагилом. Интернет-деятель отругал город за некрасивые здания и сравнил его частный сектор с деревней.

На своем канале видеоблогер сравнивает города с равной численностью населения в разных странах при помощи панорамной карты в Google.maps. Для своего очередного обзора мужчина выбрал турецкий Сивас и Тагил. И если южный город в целом удостоился лестных оценок, то уральский муниципалитет разочаровал поляка.

«Вид удручающий. Повсюду некрасивые пятиэтажки. Как будто мы гуляем по советскому городу. Здания грязные, видимо, потому что рядом есть какой-то завод. Хорошо, что мусора на улицах немного. Хотя в России люди любят мусорить», — поделился впечатлениями автор.

В настоящее уныние поляка поверг вид частного сектора Тагила.

«Это самая настоящая деревня. Высокие заборы. Асфальта нет. А ведь это частный сектор! В Польше в городе с населением три тысячи человек есть асфальт. А тут 356 тысяч живет! Небо и земля просто», — возмутился блогер.

Посмотревшие выпуск тагильчане всерьез обиделись на поляка.

«Я не понимаю, как можно сравнивать рабочий город на Урале с курортом в тёплой Турции? Они в принципе разные — начиная от благосостояния, заканчивая законодательством!», — написал в комментариях Артем Гайдуков.

«Автор невежа ленивая, так же бы мог, например, Уралмаш, Эльмаш, Ботанику в Екатеринбурге сравнить с каким-нибудь миллионником в Европе или Азии и сказать: ужас, там СССР и гопники! Чувак даже не шарит в архитектуре, у нас в стране половина домов хрущевки, потому что многие города при СССР развивались, где хрущевками все застраивалось. Пускай еще Дубай с Нью-Йорком сравнит», — заявил Сергей Дмитриев.

«Сивас — центр провинции Сивас. Объективно с Омском надо сравнивать», — подметил Михаил Галягин.

Впрочем, нашлись и те, кто разделяет мнение блогера.

«Все четко и объективно. Полностью согласен с автором. Турецкий город красивее, чем наша Мухосрань», — резюмировал Вадим Юмашев.

«В Турции все супер и мусора мало. А у нас 90% людей -свиньи», — отметила Юлия Новикова.