Прохожие засняли смертельное падение екатеринбуржца с 10 этажа. ВИДЕО

14:23 16 мая 2017 0

Следователи изучают видео падения человека с 10 этажа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге возле дома на улице Братской, 27 было найдено тело 28-летнего Антона П. По словам очевидцев, мужчина был нетрезв и перелез через ограждение балкона на 10-м этаже. Кто-то, видимо знакомый Антона, снизу уговаривал его не прыгать, преимущественно в нецензурной форме. Видеозапись произошедшего появилась в Сети.

На кадрах видно, что в конце концов, произошло падение. Причем те, кто находился внизу на улице, утверждают, что на балконе помимо умершего был кто-то еще. И этот кто-то якобы столкнул Антона в тот момент, когда он уже собирался залезть обратно на балкон.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося и изучают видеозапись. «Предварительно установлено, что указанный гражданин находился в гостях у знакомых — в одной из квартир дома, возле которого и было впоследствии обнаружено его тело. Сейчас обстоятельства трагического происшествия, равно как и точные причины смерти гражданина устанавливаются следователем СКР. Предварительно установлено, что происшествие не имеет криминального характера», — сообщил «URA.RU» помощник руководителя СКР по Свердловской области Максим Чалков.

О погибшем известно, что буквально на днях, 13 мая, ему исполнилось 28 лет.