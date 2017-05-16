{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,53
Динамика за 2 недели
Евро 61,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
16 мая 2017
15 мая 2017
Главные новости Свердловской области
14:23  16 мая 2017 0

Прохожие засняли смертельное падение екатеринбуржца с 10 этажа. ВИДЕО

Мера пресечения по участникам столкновения на Депутатской; со стороны цыган. Екатеринбург, следственный комитет, ленинский районный суд, ск рф
Следователи изучают видео падения человека с 10 этажаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге возле дома на улице Братской, 27 было найдено тело 28-летнего Антона П. По словам очевидцев, мужчина был нетрезв и перелез через ограждение балкона на 10-м этаже. Кто-то, видимо знакомый Антона, снизу уговаривал его не прыгать, преимущественно в нецензурной форме. Видеозапись произошедшего появилась в Сети.

На кадрах видно, что в конце концов, произошло падение. Причем те, кто находился внизу на улице, утверждают, что на балконе помимо умершего был кто-то еще. И этот кто-то якобы столкнул Антона в тот момент, когда он уже собирался залезть обратно на балкон.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося и изучают видеозапись. «Предварительно установлено, что указанный гражданин находился в гостях у знакомых — в одной из квартир дома, возле которого и было впоследствии обнаружено его тело. Сейчас обстоятельства трагического происшествия, равно как и точные причины смерти гражданина устанавливаются следователем СКР. Предварительно установлено, что происшествие не имеет криминального характера», — сообщил «URA.RU» помощник руководителя СКР по Свердловской области Максим Чалков.

О погибшем известно, что буквально на днях, 13 мая, ему исполнилось 28 лет.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров