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16 мая 2017
14:58  16 мая 2017 1

В Турции заявили, что боевики ИГИЛ готовятся обстрелять корабли ВМФ России

Клипарт, флаг турции, турция
Турецкие власти обеспечат безопасность российских судовФото: depositphotos.com © URA.RU

Боевики запрещенной в России группировки «Исламское государство» готовят атаку на российские корабли, проходящие через турецкий пролив Босфор. Об этом сообщает издание Habeturk.

Согласно информации турецкой газеты, корабли ВМС России могут подвергнуться ракетному обстрелу, пишет РИА «Новости». Силы безопасности Стамбула взяли под контроль 146 точек в районе Босфора, которые могут быть использованы исламистами в качестве боевых позиций.

Помимо этого, во время прохода российских судов меры безопасности в районе пролива будут контролировать вертолеты и дополнительные катера береговой охраны.

Сергей Макеев
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