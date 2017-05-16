{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,26
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
16 мая 2017
15 мая 2017
13 мая 2017
12 мая 2017
15:06  16 мая 2017 1

Пермский губернатор покинул регион. Причина веская

Врио губернатора Решетников в Кудымкаре. Пермь, решетников максим
Максим Решетников временно покинул родной регион из-за важного совещанияФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава Прикамья Максим Решетников улетел из региона. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе губернатора, отъезд связан с важным совещанием в Татарстане.

Во вторник, 16 мая, временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников улетел в Казань. В столице Татарстана состоится совместное совещание секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и полномочного представителя президента в Приволжье Михаила Бабича.

На совещании с главами субъектов РФ и представителями ведомств рассмотрят вопросы профилактики терроризма и экстремизма. Будут обсуждаться и меры по противодействию незаконной миграции.

В среду, 17 мая, Максим Решетников вновь вернется к работе в родном регионе, где состоится очередное заседание правительства Пермского края.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров