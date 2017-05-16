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Главные новости Курганской области
15:27  16 мая 2017 0

В Зауралье решили сэкономить на проверке техники

Совещание у Губернатора Курган, жданов сергей
Ведомство Сергея Жданова станет одним из управлений департамента АПКФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Курганской области реорганизуют путем присоединения к департаменту агропромышленного комплекса Зауралья. Такое решение принято на заседании регионального правительства во вторник, 16 мая, передает корреспондент «URA.RU».

Как сообщил директор департамента АПК Сергей Пугин, реорганизация проводится в рамках реализации плана мероприятий по росту доходов областного бюджета, оптимизации расходов и сокращении госдолга Курганской области, подготовленном Министерством финансов РФ.

Первый заместитель директора департамента АПК Юрий Михеев уточнил «URA.RU», что гостехнадзор станет одним из управлений департамента. «Все структуры в районах области сохранятся, назначение и функции гостехнадзора останутся. Сократится управленческий аппарат и его дублирующие функции (юридическая, бухгалтерская и др)», — сказал Михеев. Предварительно планируется сократить как минимум четыре ставки. Пока структура нового управления в разработке, предполагаемую экономию в департаменте еще не подсчитали. Реструктуризация инспекции должна пройти до 1 августа 2017 года.

В настоящее время инспекцию гостехнадзора Курганской области возглавляет Сергей Жданов.

Анна Бояркина
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