{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,26
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
16 мая 2017
15 мая 2017
13 мая 2017
12 мая 2017
15:37  16 мая 2017 0

В Пермском крае мужчина убил беременную подругу на глазах у ее детей

Открытая лицензия на 04.08.2015. Нож. Кровь., нож, кровь, убийство, криминал, уголовное, руки в крови
Житель Соликамска бил ножом в живот будущую мать своего ребенкаФото: Pixabay

Житель Соликамска жестоко убил свою беременную сожительницу. Преступление было совершено на глазах двух маленьких детей женщины.

35-летний житель Соликамска систематически избивал свою 32-летнюю возлюбленную. Однажды, когда он был сильно пьян, между мужчиной и женщиной разгорелся конфликт. Мужчина стал избивать подругу, при этом прекрасно зная, что она носит его ребенка. Он схватил кухонный нож и ударил ее в живот. Все это происходило на глазах двоих детей женщины от первого брака. Младшему мальчику на тот момент было два года, старшему — семь. Женщина попыталась сбежать от преступника в подъезд. Там он ее убил на глазах у старшего сына, который выбежал вслед за мамой, рассказали «URA.RU» в пресс-службе краевого СУ СКР.

В отношении жителя Соликамска было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: «Убийство с особой жестокостью» и «Истязание». Суд назначил ему наказание в виде 18 лет колонии особого режима.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров