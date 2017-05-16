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16 мая 2017
15 мая 2017
14 мая 2017
20:27  16 мая 2017 0

Крупный банк открывает в Тюмени ярмарку загородной недвижимости

Банк предложит клиентам лучшие вариантыФото: предоставлено пресс-службой банка

«Запсибкомбанк» вместе с партнерами из агентства недвижимости «Сова» приглашает на Ярмарку загородной недвижимости, которая состоится 19 мая, с 12 до 19 часов, в Тюмени, в Ипотечном центре по адресу ул. Республики 156/1.

Сегодня большинство жителей крупных городов мечтает иметь собственное жилье на природе. Ведь построив или купив загородный дом, вы сможете получить ощущение настоящей свободы, отдохнуть от городских будней и большого скопления людей. Как же здорово, устав от пыльного и шумного города, вечером приехать в уютный и просторный дом, при этом в доступной близости будут находится магазины, школа, садик, развлекательные и лечебные учреждения.

«Мы приглашаем всех, кто мечтает о своем доме, посетить нашу ярмарку. Наши партнеры по рынку недвижимости представят лучшие предложения по земельным участкам и загородным домам! Вы сможете выбрать и забронировать понравившийся вариант. Специалисты банка тут же сделают для вас все необходимые расчеты и примут заявку на кредит! Вы не потратите лишнее время и получите ответы на все вопросы здесь и сейчас», — рассказывает заместитель директора дирекции розничного бизнеса Татьяна Маркова.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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