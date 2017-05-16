{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,26
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
16 мая 2017
15 мая 2017
14 мая 2017
13 мая 2017
12 мая 2017
16:55  16 мая 2017 0

В Нижневартовске назначен новый вице-мэр

Администрация. Осень. Нижневартовск., администрация нижневартовска
В администрации Нижневартовска снова кадровые перестановкиФото: Александр Елизаров © URA.RU

Новым куратором ЖКХ Нижневартовска стал Максим Коротаев. Должность вице-мэра чиновник будет совмещать с руководством департаментом жилищно-коммунального хозяйства, сообщили «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

Соответствующее распоряжение уже подписано — со вторника, 16 мая, Максим Коротаев занимает должность заместителя главы. Ранее он был директором департамента ЖКХ. В администрацию Коротаев пришел осенью 2016 года, до этого он был заместителем директора по производственно-техническим вопросам ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», одного из крупнейших застройщиков города.

Максим Коротаев получил повышение после отставки Сергея Афанасьева, покинувшего мэрию «столицы Самотлора» на прошлой неделе. Афанасьев работал вице-мэром с 2013 года.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров