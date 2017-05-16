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16 мая 2017
16:43  16 мая 2017 0

Ученые нашли огромную планету из пенопласта

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, космос, планета земля
Новая планета намного больше ЗемлиФото: pixabay.com

Американские астрономы нашли в созвездии Секстанта очень легкую по весу планету, имеющую внушительные размеры. Плотность небесного тела, по словам специалистов, сравнима с пенопластом.

Новую планету KELT-11b обнаружили во время наблюдения за звездой HD93396, которая является пожилым аналогом Солнца и расположена в 320 световых годах от Земли. Наблюдение осуществляется благодаря двум автоматическим телескопам, которые находятся в США и ЮАР, пишет портал «Утро.ру».

Сначала планетологи были уверены, что обнаружили крупного газового гиганта, но позже убедились, что вышли на крайне необычную планету, по своим размерам на 40% превосходящую Юпитер и весом в пять раз меньше его. Внешние оболочки небесного тела оказались сильно раздуты из-за сильного нагревания от расположенной рядом звезды.

Атмосфера планеты напоминает по составу газовые оболочки Юпитера и Сатурна, состоящие по большей части из водорода, гелия и углеводородов.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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