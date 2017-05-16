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16 мая 2017
18:02  16 мая 2017 0

«Они оба преступники, которые должны отвечать перед законом». Янукович повязан с Порошенко и просто играет на публику

Открытая лицензия на 04.08.2015. Виктор Янукович., янукович виктор
Если Порошенко окажется в суде, Янукович тоже попадет под ударФото: tsn.ua

По мнению общественного деятеля и президента ассоциации «Будущее страны» Юрия Кота, желание Януковича привлечь к судебному разбирательству Порошенко, Турчинова и Яценюка к ответственности за переворот 2014 года — лишь игра на публику.

«Все громкие заявления украинского экс-президента Виктора Януковича о Петре Порошенко и его приближенных не более чем популизм, ставящий целью напомнить о себе украинцам», — заявил Кот.

По словам общественника, Янукович и Порошенко повязаны: «Не только Янукович знает про Порошенко очень много, но и сегодняшний президент Украины может много рассказать о предшественниках» — передает слова Юрия Кота ФБА «Экономика сегодня».

Собеседник указывает, что Янукович, несомненно, обладает преимуществом, так как он законно избранный президент, смещенный в ходе переворота, но «нужно учитывать и нюанс, что в Уголовном кодексе Украины есть статья о преступной халатности государственной власти, под которую действия Януковича в 2014-м полностью подпадают», — отмечает эксперт. Кот уверен, что для населения Украины разница между двумя президентами — Порошенко и Януковичем — совершенно не важна. «Они оба преступники, которые должны отвечать перед законом. Прямые публичные контакты между ними исключены хотя бы потому, что между собой эти люди давно обо всем договорились, смысла в политических дебатах нет», — подытожил общественник.

Как известно, Янукович проходит фигурантом в судебном процессе Киева по обвинению его в госизмене. Первое заседание состоялось 4 мая. Следующее заседание назначено на 18 мая.

Ранее сообщалось о желании бывшего президента Украины лично допросить главарей переворота на Украине.

Семен Гринберг
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