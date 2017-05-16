20:09 16 мая 2017 0

Пескова покорит Анталью Фото: аккаунт Елизаветы Песковой в Instagram

Дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова с 8 по 13 июня будет находиться турецкой Анталье, где ее пригласили принять участие в Международной выставке текстиля Dosso Dossi Fashion Show. Имя Песковой уже значится на афишах, распространенных в Турции.

Турция — родная страна для Елизаветы, именно тут она родилась и теперь называет второй родиной, хотя живет сейчас во Франции.

«Ради дружбы между Турцией и Россией встретимся 8 — 13 июня в отеле The Land of Legends на большом шоу Dosso Dossi Fashion Show», — написала Елизавета Пескова в одной из социальных сетей. Подписчики отреагировали на новость неоднозначно. «А как же выстрел в спину?» — спрашивают одни. Другие, по всей видимости, проживающие в Турции, радуются скорой встрече с Песковой и отмечают, что налаживать отношения между ранее дружественными странами необходимо. Некоторые удивляются тому, что Лиза владеет турецким. Сама девушка признается, что говорит на нем не так уж свободно, но на мероприятии будет переводчик.

Стоит отметить, что с Турцией семью Песковых связывает многое. Согласно данным из открытых источников, Дмитрий Песков, ныне пресс-секретарь президента Владимира Путина, в 90-х начинал карьеру как раз в этой стране: сначала как дежурный референт, атташе, затем третий секретарь посольства СССР, а затем Российской Федерации в Турции. С 1994 года по 1996 год работал в аппарате МИД России. С 1996 года по 2000 год второй, потом первый секретарь российского посольства в Турции. Во время визита Бориса Ельцина на саммит ОБСЕ в Стамбул в ноябре 1999 года Песков произвел впечатление на первого президента России в качестве переводчика с турецкого языка и все три дня появлялся вместе с Ельциным в кадрах телетрансляций.

По данным СМИ, позже Песков переводил также для президента Владимира Путина во время встреч последнего с турецкими руководителями.